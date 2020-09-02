ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح العميد قنبري : ان القوات المنتسبة الى شرطة مكافحة المخدرات لدى مدينة ايرانشهر، تمكنوا بدعم استخباري من قبل شرطة المحافظة، من الكشف عن خيوط عملية تهريب مخدرات كبيرة بواسطة عناصر تابعة لعصابة متمرسة في مجال الاتجار بالمخدرات، الذين كانو بصدد نقلها الى وسط البلاد.

وتابع، ان القوات الامنية تمكنت ليلة امس من رصد تحريكات اعضاء هذه العصابة المسلحة وهم ينقلون شحنة المخدرات باسخدام عربتين عبر الطرق الفرعية لمدنية ايرانشهر نحو مدينة دلكان (غربي سيستان وبلوجستان).

واضاف العميد قنبري، انه فور وصول المهربين الى منطقة كمين الشرطة، دخلوا في اشتباكات مسلحة مع القوات الامنية، لكنهم اضطروا الى الفرار وسط ضلام الليل نحو المرتفات بعدما واجهوا انفسهم محاصرين، وخلّفوا وراءهم العربتين المحملتين بالمخدرات.

وبحسب قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوجستان، فقد تم خلال هذه العملية ضبط طن واحد و43 كغ من انواع المخدرات، مضافا الى قطعة سلاح كلاشينكوف وكميات من الذخيرة ومعدات عسكرية.

انتهى ** ح ع