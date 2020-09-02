فريق دوريات الحدود الإيراني يحقق الوصافة في الألعاب العسكرية الدولية-2020

وأقيمت الألعاب العسكرية الدولية-2020 في روسيا بمشاركة 83 فريقا من 28 دولة في مختلف الفروع الرياضية.
واحتلت إيران المركز الثاني بعد روسيا المضيفة، فيما حلت أرمينيا في المركز الثالث لهذه الدورة من الألعاب العسكرية.
انتهى**أ م د
طهران/2 أيلول/سبتمبر/إرنا- حقق فريق دوريات الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الوصافة في الألعاب العسكرية الدولية-2020 بروسيا بعد أن فاز على جميع منافسيه في فروع الرماية بالأسلحة (المسدسات والرشاشات)، وتخطي الحواجز المحاكاة داخل المدينة، ودوريات السيارات، وعبور حواجز الطرق.
وأقيمت الألعاب العسكرية الدولية-2020 في روسيا بمشاركة 83 فريقا من 28 دولة في مختلف الفروع الرياضية.
واحتلت إيران المركز الثاني بعد روسيا المضيفة، فيما حلت أرمينيا في المركز الثالث لهذه الدورة من الألعاب العسكرية.
انتهى**أ م د
تعليقك