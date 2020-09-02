فريق دوريات الحدود الإيراني يحقق الوصافة في الألعاب العسكرية الدولية-2020

اسلام اباد / 2 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد مندوب باكستان السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "علي سرور نقوي"، ان حكومة ترامب وعقب هزيمتها النكراء في مجلس الامن الدولي لا يحق لها استخدام آلية الزناد؛ مردفا في تصريح لمراسل "ارنا" : ان حلفاء واشنطن الاوروبيين لكونهم لا يريدون اتباع النهج الهجومي للبيت الابيض، يتعين عليهم ان يدعموا ايران قبال الولايات المتحدة.