رسام ايراني يشارك بأعماله في مهرجان كولومبيا للكاريكاتير

في سياق متصل، قال رئيس الدائرة الفنية بمحافظة بوشهر "اميد بارسائي" لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء : ان الرسام الايراني "طحانيان" سيشارك باثنين من اعماله الفنية في مهرجان كولومبيا الدولي للكاريكاتير.

واوضح المسؤول الثقافي لدى محافظة بوشهر : ان مهرجان كولومبيا يحمل طابعا فكاهيا ويحتضن في دورته السابعة والعشرين، الفا و388 اثرا فنيا لـ 515 رسام كاريكاتير من 70 دولة في انحاء العالم.

من جانبه، قال الفنان الايراني ابوالقاسم طحانيان، انه يهدف عبر المشاركة في مهرجان كولومبيا للكاريكاتير، تسليط الضوء على جائحة كورونا العالمية والاليات والسبل المناسبة لمكافحة هذا الوباء.

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