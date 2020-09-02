اقلاع رحلة جوية مباشرة لاول مرة بين طهران ومدريد

وبحسب التقارير الواردة، هذا الانجاز تحقق نتيجة للتعاون المشترك بين منظمتي الطيران الايرانية والاسبانية ومتابعات وجهود سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مدريد.

واقيمت بالمناسبة مراسم افتتاح في مطار مدريد الدولي اليوم الاربعاء، بحضور السفير الايراني لدى اسبانيا "حسن قشقاوي"، والذي اعرب في تصريح له خلال المراسم عن ارتياحه لتيسير رحلة جوية مباشرة لاول مرة، تنطلق اسبوعيا بين العاصمتين طهران ومدريد.

وتطلع قشقاوي، بان تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاواصر بين "الشعبين المثقفين" الايراني والاسباني، وتوسيع التعاون السياحي والنهوض بمستوى العلاقات المتبادلة بين البلدين.

انتهى ** ح ع