٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84024984
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عراقجي : اعضاء الاتفاق النووي يجمعون على مواجهة الانتهاكات الامريكية

عراقجي : اعضاء الاتفاق النووي يجمعون على مواجهة الانتهاكات الامريكية

طهران / 2 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" : ان الاعضاء المتبقون في الاتفاق النووي يجمعون على مواجهة نقض القوانين من جانب الولايات المتحدة الامريكية.

واضاف عراقجي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي يكمن في انتفاع ايران من المصالح التي ينص عليها الاتفاق في مجال رفع الحظر؛ وبما يستدعي اتخاذ خطوات عملانية وملموسة من جانب اعضاء الاتفاق النووي لتحقيق ذلك.
يتبع ...** ح ع

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