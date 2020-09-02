خطيب زاده: إيران تبقى مرفوعة الرأس شامخة

وفي تغريدة له اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص على تويتر، أضاف خطيب زادة، ان "رئيس‌علي دلواري" هو بطل الكفاح ضد الإستعمار البريطاني، ورمز عقود من النضال الإيراني في وجه الإستعمار القديم والجديد.

وتابع، ان دلواري يعد رمزا للصمود الى أقصى حد بوجه جميع الأفكار والأفعال الباطلة التي تستهدف عزة إيران ووحدتها وسيادتها.

وكان رئيس‌علي دلواري (1815-1915) أحد رموز النضال إبان الثورة الدستورية وقائدا للانتفاضة جنوبي البلاد في مدينتي تنغستان وبوشهر ضد القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى.

انتهى**أ م د