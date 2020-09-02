ظريف: الاستسلام خوفًا من غضب اميركا يزيدها تماديا في غيها

وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء: ان الولايات المتحدة بادرت الى فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا). هذا النهج بدا بفرض الحظر على الاشخاص ثم تصاعد ليمتد إلى قوى صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأصبح الآن يطال شخصيات دولية.

واضاف ظريف: ان السبيل الوحيد لوقف هذا الجنون اللامتناهي هو وقف الرضوخ لإرادتها (أميركا)، فالاستسلام خوفا من غضب اميركا لن يزيدها الا تماديا (في غيها).

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد اعلن ان بلاده فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وأضاف بومبيو، ان الأفراد والكيانات التي تواصل تقديم أي دعم مادي لهذين الشخصين (فاتو بنسودا، وفاكيسو موشوشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية) يخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضًا.

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