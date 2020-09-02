٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84025129
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محادثات ايرانية يابانية في موسكو حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية

موسكو / 2 ايلول / سبتمبر /ارنا-التقى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي نظيره الياباني تيو هيسا كوزوكي، للبحث بشان تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وتناول السفيران بالبحث حول آفاق التعاون السياسي والتجاري بين البلدين وقضايا سوريا ومشاكل مواجهة فيروس كورونا وقضية الاتفاق النووي.

واشار السفير الايراني الى اجراءات اميركا اللاقانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحاولاتها الرامية الى اعادة الحظر الدولي وردود الفعل السلبية تجاه ذلك من قبل المجتمع الدولي خاصة الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.

واكد جلالي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية محرومة من المنافع السياسية والاقتصادية للاتفاق النووي بسبب العقبات المختلقة من قبل اميركا.

من جانبه اكد السفير الياباني في موسكو الدور البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية في ايجاد واستمرار السلام والاستقرار الاقليمي.

انتهى ** 2342

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