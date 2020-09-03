بكين حافظت على مكانتها كشريك تجاري مهم لطهران

وجاء في مذكرة خاصة أرسلها السفير الصيني لدى إيران إلى وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا): في الوقت الحالي وفي مواجهة هجوم فيروس كورونا فان تطور الصين والعالم يواجه ظروفا جديدة ودخل مرحلة جديدة.
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طهران/ 3 ايلول/ سبتمبر/ إرنا - أشار السفير الصيني لدى إيران تشانغ هوا في مذكرة بعنوان "النموذج الجديد للتنمية في الصين والفرص المتاحة للاقتصاد العالمي" إلى الصداقة العميقة والدائمة بين البلدين، مؤكدا مواصلة بكين مكانتها كشريك تجاري مهم لطهران.
وجاء في مذكرة خاصة أرسلها السفير الصيني لدى إيران إلى وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا): في الوقت الحالي وفي مواجهة هجوم فيروس كورونا فان تطور الصين والعالم يواجه ظروفا جديدة ودخل مرحلة جديدة.
انتهى** 2344
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