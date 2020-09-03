بكين حافظت على مكانتها كشريك تجاري مهم لطهران

لندن/ 1 ايلول/ سبتمبر/ إرنا - وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، في لقاء مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في فيينا، الاتفاق النووي بأنه الاتفاق الدبلوماسي الأكثر تأثيرا وشدد على ضرورة بذل كل جهد للحفاظ عليه.