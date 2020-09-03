الرئيس روحاني يفتتح وحدة قسم الغاز بمحطة دالاهو للطاقة

المرحلة الثانية من محطة دالاهو لتوليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، والتي بناها القطاع الخاص، تشمل وحدتين غازيتين بقدرة 310 ميغاواط ووحدة بخار 293 ميغاواط بسعة إجمالية تبلغ 913 ميغاواط والتي تم تشغيلها اليوم (الخميس).

ويجري العمل حاليا في انجاز وحدة البخار في المحطة المذكورة والتي انجز منها حتى الان 60 بالمئة وسيتم تدشينها في يوليو من العام المقبل.

وتم تشغيل المرحلة الأولى من محطة دالاهو لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة في 10 ديسمبر 2019 بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لاريجاني ووزير الطاقة آنذاك.

تم بناء محطة دالاهو لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة باستثمار شركة فراب على بعد 60 كم من طريق كرمانشاه - إسلام أباد الغرب غرب البلاد.

وأعلن المدير العام لمكتب جذب ودعم الاستثمار في محافظة كرمانشاه ان مبلغ الاستثمار لبناء محطة دالاهو لتوليد الطاقة الكهربائية بلغ 400 مليون يورو وقال: إن هذه المحطة توفر فرص عمل مباشرة لـ 150 شخص بعد تشغيلها، وهذا الرقم سيرتفع إلى 600 شخص في وقت الإنشاء.

انتهى** 2344