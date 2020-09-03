٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84025554
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روحانی یفتتح ثلاثة محطات فی اردبیل لتولید الطاقة الکهربائیة

روحانی یفتتح ثلاثة محطات فی اردبیل لتولید الطاقة الکهربائیة

اردبيل / 3 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - تم برعاية الرئيس حسن روحاني افتتاح ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة اردبيل شمال غرب البلاد.

وتشمل هذه المحطات التي افتتحها الرئيس روحاني اليوم الخميس عبر الفيديو محطة آرتا بسعة 230 كيلو واط والخطوط المرتبطة بها في قرية آلقير ، ومحطة اخرى لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في قرية ساميان بسعة 0.2 ميغاواط ، والمحطة الثالثة هي محطة آريان في مدينة كرمي مغان بسعة 1.5 ميغاواط .

وبلغت تكلفة انشاء هذه المحطات 215 مليار و600 مليون تومان ، وبافتتاحها يكون قد تم توفير فرص العمل لسبعين شخصا على الأقل من اهالي المنطقة.

وتأتي هذه المشاريع في اطار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في انحاء البلاد رغم الحظر الظالم.

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