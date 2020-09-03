وزیر الطاقة : تولید الکهرباء فی البلاد ازداد بمقدار 2500 میغاواط سنویا فی ظل حکومة روحانی

وعلى هامش افتتاح مشاريع جديدة اليوم الخميس برعاية الرئيس روحاني ، قال رضا اردكانيان ان مراسم اليوم شملت افتتاح خمسة مشاريع من انجازات وزارة الطاقة وهي اربع محطات لتوليد الكهرباء اضافة الى سد "کلقان شای" في بستان‌آباد بمحافظة اذربايجان الشرقية وهو السد رقم 44 الذي ينجز في عهد الرئيس روحاني.

كما تحدث اردكانيان عن انجاز آخر لوزارة الطاقة وهو ما اسماه بأول سد افتراضي في طهران بطاقة توازي طاقة سد (امير كبير) الذي يغذي العاصمة.

ويتمثل هذا المشروع بمنشآت تدوير مياه الصرف الصحي ، وتسليمها الى بلدية طهران لاستخدامها في سقي الحدائق والمساحات الخضراء في العاصمة الأمر الذي سيوقف استخراج المياه الجوفية لهذا الغرض وسيحافظ على التربة ويحول دون تبديد هذه المياه الصالحة للشرب.

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