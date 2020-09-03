٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84025762
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 21 الفا و926 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 21 الفا و926 شخصا

طهران /3 ايلول / سبتمبر/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 380 الفا و746 شخصا، وبوفاة 129 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 21 الفا و926 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1994 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 380 الفا و 746 حالة لغاية الان بينهم 3702 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 328 الفا  و595 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 129 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و926 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و307 الاف و383 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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