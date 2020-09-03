مصور ايراني يحصل على دبلوم فخرية من مهرجان أوكرانيا الدولي

ونظم مجلس مدينة بيرديشيف وقصر ثقافة أليكسي شبلنيك في أوكرانيا هذا المهرجان برعاية الاتحاد الوطني لفناني التصوير الفوتوغرافي في هذا البلد.

واقيمت المسابقة في اطار هذا المهرجان في فئات التصوير الملون والتصوير الأبيض والأسود وتصوير الشوارع وتصوير الماكرو بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا ويوم مدينة بيرديتشيف.

يذكر ان رحمان مجرد ولد عام 1984 في مدينة أردبيل مركز المحافظة شمالي غرب البلاد وهو يعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وتعليمه منذ أكثر من 15 عاما ، وقد نال أكثر من 150 جائزة وطنية ودولية وشارك في معارض مختلفة.

انتهى**2018