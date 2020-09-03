العام الدراسي الايراني الجديد يبدأ قبل موعده

على هامش ازاحة الستار عن النسخة الجديدة من الشبكة التعليمية (شاد)، اشار محسن حاج ميرزائي اليوم الخميس في حديث مع الصحفيين، الى جهود وزارته لتهيئة الأرضية لبداية ناجحة للعام الدراسي، مضيفا ان العام الدراسي الجديد مختلف عن سابقه بسبب ظروف كورونا، وأن المبدأ يقوم على وجود الطلاب في المدارس في بداية العام الدراسي الجديد وبعدها تتواصل الدراسة بين الحضور المباشر والتعليم عبر شبكات الانترنيت الخاصة بالتعليم عن بعد.

واضاف حاج ميرزائي: في بداية العام الدراسي الجديد، يجب تشكيل فصول الدراسة حتى يتعرف الطلاب والمعلمون على بعضهم البعض وينسقون ويراجعون معلومات العام السابق، فمن الأفضل متابعة هذه الأمور حضوريا لذلك، فأننا نرحب بحضور الطلاب إلى المدرسة في أي مكان بالبلاد، مع رعاية البروتوكولات الصحية.

وقال وزير التربية والتعليم أن حضور الطلاب في جميع مدارس الدولة يجب ان يكون حضوريا يوم السبت القادم، ولكن بما أننا مطالبون بتنفيذ البروتوكولات اللازمة لصحة الطلاب، فعلينا تقسيم الطلاب بالعدد المسموح به في المدارس المكتظة، ليتناوبوا على الذهاب إلى المدرسة في أيام مختلفة.

وأضاف حاج ميرزائي: ان البروتكول الاخر الذي يتعين الالتزام به للحضور في المدارس، هو تحديد مدة المحاضرة الدراسية بـ 35 دقيقة كحد اقصى.

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