روحانی : وقف النشاطات الاقتصادیة والاجتماعية لیس حلا صحیحا لحمایة المواطنین

وخلال مشاركته اليوم الخميس في اجتماع اللجان الفرعية للمركز الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا قال روحاني ان سياسات هذا المركز لمواجهة انتشار فيروس كورونا بنيت منذ الاشهر الاولى على اسس علمية وعلى توصيات المتخصصين ، أما اليوم فان كل السياسات تجري بناء على الاستنتاجات العلمية وتوجيهات الاخصائيين وتستند الى تجربة قوية وناجحة.

واضاف انه وبعد نجاح اقامة مراسم المناسبات الوطنية والدينية واجراء امتحانات الثانوية العامة، بات المسؤولون ذوو العلاقة واثقون بأننا وصلنا الى وضع نستطيع معه افتتاح المدارس على ان تكون الاولوية لسلامة وصحة الطلبة.

من جانب آخر تطرق الرئيس روحاني الى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشورى الاسلامي في تسع محافظات وقال ان المركز الوطني لمكافحة كورونا وفي ظل السياسات التي قررها لم يسمح بحصول خلل أو تأخير في متطلبات المعيشة او في المناسبات السياسية والاجتماعية في البلاد ، ومن هنا فان الانتخابات القادمة ستجري في موعدها.

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