مسؤول عسكري: ايران تحظى بقدرات وتكنولوجيا عالية في الصناعات الجوية

وقال العميد خواجة فرد في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني اليوم الخميس، ان الشركات المعرفية التي بادرت الى دعمنا تتميز بانموذج فريد ومعترف به من قبل مراكز الدراسات في العالم بحيث يمكننا اليوم توفير المنظومات التي تحتاجها الدول الاخرى ايضا.

واشار الى ان البلاد تمتلك في الصناعات الجوية اسطولا واسعا جدا واضاف، اننا وفي مجال صناعة القطع لم نعمل على الاستنساخ لانه كان علينا ان نقوم بانفسنا بعملية التصميم واسلوب التصنيع.

واوضح بان الصناعات الجوية لها مواصفات قياسية خاصة يجب العمل بها لكل قطعة وهو امر صعب جدا وقال، لله الحمد اننا تجاوزنا هذه المصاعب ونمتلك اليوم في الصناعة الجوية تكنولوجيا عالية، ولقد تم انجاز اعمال عظيمة في الطائرات العملاقة وطائرات النقل ويمكننا ان نعتبر هذه الصناعة معتمدة على ذاتها.

واكد بان ظروف ايران لا تقاس باي دولة اخرى نظرا لاجراءات الحظر الظالمة المفروضة عليها.

واعتبر الهدف من تنظيم معرض نهضة انتاج القطع في وزارة الدفاع هو ان تصبح منجزات وزارة الدفاع انموذجا للصناعات الاخرى والعمل على دعمها واضاف، لقد قدمنا اليوم مثالا في الصناعة الجوية وهو جهاز "الشحن التوربيني" الذي يعد قطعة معقدة جدا في صناعة السيارات.

واكد بان سيارات اليوم يجب ان يتم تجهيزها بهذه المنظومة، لافتا الى استخدامها في المحرك الوطني "اوج" المصنع من قبل منظمة الصناعات الدفاعية وقال، لقد قمنا بجميع الاعمال في الكثير من الحالات مثل الجناح والهيكل وعربة هبوط الطائرة وحصلنا على شهادات دولية فيها وقمنا بعرض هذه الامور في المعرض من اجل تعميمها على الصناعات الاخرى.

واشار العميد خواجة فرد الى دور الشركات المعرفية في تطوير التكنولوجيا الدفاعية وقال، اننا وبغية تصنيع وتدشين خط انتاج محرك "اوج" قمنا بتنشيط 143 شركة معرفية بامكانها العمل في الصناعات الاخرى بالتاكيد ولابد من تنشيطها في الصناعات الاخرى لنشهد فيها قفزة الانتاج.

انتهى ** 2342