٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84026097
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تراكتور سازي تبريز يتوج بطلا لكأس ايران بفوزه على استقلال طهران

تراكتور سازي تبريز يتوج بطلا لكأس ايران بفوزه على استقلال طهران

طهران / 3 ايلول / سبتمبر /ارنا- توج فريق تراكتور سازي تبريز بطلا لكأس ايران بفوزه المثير على استقلال طهران 3-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد "الامام الرضا (ع)" في مدينة مشهد.

وشهدت المباراة شوطين مختلفين تماما اذ انتهى الشوط الاول بتقدم تراكتور 3-0 مستغلا احسن استغلال الاخطاء الفادحة التي ارتكبها دفاع وحارس مرمى استقلال طهران.

وفي الشوط الثاني صحا استقلال طهران من غفوته وقدم عرضا هجوميا جيدا حاصر فيه تراكتور الذي اضطر طيلة الشوط للتكتل الدفاعي امام مرماه، الا ان هذه الصحوة التي اثمرت عن هدفين لم تكن كافية لتغيير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز تراكتور وتتويجه بالبطولة.

سجل اهداف تراكتور كل من محمد رضا خانزادة (17) واشكان دجاكة (34) واكبر ايماني (42) فيما سجل اهداف استقلال طهران كل من مهدي قائدي (51) وارسلان مطهري (79).    

وكان تراكتور قد بلغ المباراة النهائية بتغلبه على "باس" و"نود ارومية" و"مس كرمان" و"نفط مسجد سليمان" فيما تغلب استقلال طهران على "غل ريحان البرز" و"فجر سباسي" و"سباهان اصفهان" و"برسبوليس".

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها تراكتور بكاس ايران فيما يمتلك استقلال طهران العدد الاكبر من التتويج وهو 7 مرات ومن ثم برسبوليس 6 مرات وسباهان اصفهان وذوب آهن اصفهان 4 مرات لكل منهما وملوان انزلي 3 مرات.

انتهى ** 2342

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