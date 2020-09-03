٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84026119
٠ Persons

سمات

الخارجية الايرانية تدين بشدة نشر صحيفة فرنسية رسوما مسيئة للنبي الاكرم (ص)

الخارجية الايرانية تدين بشدة نشر صحيفة فرنسية رسوما مسيئة للنبي الاكرم (ص)

طهران / 3 ايلول / سبتمبر /ارنا- دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بشدة نشر رسوم مسيئة للنبي الاكرم (ص) من قبل الصحيفة الفرنسية "شارلي ايبدو".

وقال خطيب زادة في تصريح له مساء اليوم الخميس: ان اي اساءة وعدم احترام للنبي الاكرم (ص) وسائر الانبياء مرفوض بتاتا.

واضاف: ان هذه الخطوة المسيئة التي اقدمت عليها الصحيفة الفرنسية والتي تكررت بذريعة حرية التعبير، ادت الى جرح مشاعر الموحدين في العالم وتعد تصرفا استفزازيا ومسيئا للقيم الاسلامية وعقائد اكثر من مليار مسلم في العالم.

وقال المتحدث: انه خلافا للخطوة المسيئة التي اقدمت عليها هذه الصحيفة، فان حرية التعبير تعد قيمة سامية ينبغي استخدامها بصورة بناءة في مسار التعايش السلمي للبشرية والمزيد من التفاهم بين الاديان.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 12 =