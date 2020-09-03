الخارجية الايرانية تدين بشدة نشر صحيفة فرنسية رسوما مسيئة للنبي الاكرم (ص)

وقال خطيب زادة في تصريح له مساء اليوم الخميس: ان اي اساءة وعدم احترام للنبي الاكرم (ص) وسائر الانبياء مرفوض بتاتا.

واضاف: ان هذه الخطوة المسيئة التي اقدمت عليها الصحيفة الفرنسية والتي تكررت بذريعة حرية التعبير، ادت الى جرح مشاعر الموحدين في العالم وتعد تصرفا استفزازيا ومسيئا للقيم الاسلامية وعقائد اكثر من مليار مسلم في العالم.

وقال المتحدث: انه خلافا للخطوة المسيئة التي اقدمت عليها هذه الصحيفة، فان حرية التعبير تعد قيمة سامية ينبغي استخدامها بصورة بناءة في مسار التعايش السلمي للبشرية والمزيد من التفاهم بين الاديان.

انتهى ** 2342