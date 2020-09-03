نوبخت: سنحقق قفزة في الانتاج الوطني رغم الحظر

وقال نوبخت في تصريح له الخميس خلال اجتماع اعضاء مجلس التنمية والتخطيط في محافظة همدان غرب ايران: ان الجميع يعلم بان هنالك عاما صعبا امامنا ولكن ينبغي ان نوصل هذه الرسالة الى الاعداء بانه كلما ضيق الساحة علينا فاننا ندير البلاد في ذروة الحظر بصورة اكثر مقاومة وفاعلية.

واضاف: ان اشد مراحل الحظر كانت متمثلة بالنفط ازاء الغذاء لكننا الان في ظروف لا يسمح لنا فيها هؤلاء الظلمة والجلادين حتى ببيع قطرة من النفط لشراء الاغذية والادوية وحتى لو جرى البيع ان لا تتوفر امكانية التبادل المالي.

وتابع مساعد رئيس الجمهورية قائلا: رغم ان مثل هذا الحظر مؤثر ازاء الدول الاخرى الا ان الشعب الايراني الذي يحمل سجل اعوام الدفاع المقدس الثماني سيتجاوزها بقوة واقتدار.

ولفت الى برنامج الحكومة لفترة عام من اجل اكمال المشاريع غير المكتملة، بناء على تاكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342