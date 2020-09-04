٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84026329
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70٪ زيادة في إنتاج الألمنيوم في عام "قفزة الإنتاج"

70٪ زيادة في إنتاج الألمنيوم في عام "قفزة الإنتاج"

طهران/4 أيلول/سبتمبر/إرنا- سجل إنتاج سبائك الألمنيوم في إيران، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (الإيراني- بدأ في 21 آذار/مارس) زيادة بنسبة 70 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب تقرير منظمة تنمية التعدين والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو)، بلغ الإنتاج في الفترة منذ أواسط شهر آذار/مارس حتى أواسط آب/ أغسطس المنصرم في وحدات إنتاج الألمنيوم في إيران نحو 175 ألف طن، مما يشير إلى تحقيق نمو بنسبة 70 بالمئة في إنتاج الألمنيوم مقارنة بأداء وحدات الإنتاج في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب التقرير ذاته، أحد أكبر أسباب نمو الإنتاج في هذا القطاع هو دخول طاقات جديدة إلى دائرة الإنتاج، بما في ذلك وحدة "آلومينيوم جنوب" التي دخلت الخدمة في بداية هذا العام لتكون أكبر خطوط إنتاج الألمنيوم وأكثرها تطورا واكتمالا في البلاد، حيث أنتجت منذ بداية العام الحالي حتى الآن حوالي 23 ألف طن من الألمنيوم.

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