118 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران والمتعافون أكثر من 330 ألفا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2026 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة 382 الفا و772 شخصا.

وأشارت الى أن 1,073 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,695 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و331 الفا و73 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

انتهى**أ م د