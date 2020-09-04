نمكي: إذا انهار النظام الصحي فلن يكون هناك اقتصاد

وفي مذكرة على صفحته بموقع إنستغرام اليوم الجمعة، كتب نمكي: ألقيت أمس نظرة على الإحصائيات حول تأثير كورونا على إقتصادات الدول. وقارنت اقتصاد بلدنا إيران مع أقدم الاقتصادات والدولة المالكة لأقوى بنية تحتية للرعاية الصحية في أوروبا، أي بريطانيا. ووجدت أن اقتصاد هذه الدولة تقلص بنسبة 25٪ واقتصاد بلدنا الحبيب بنسبة 3.5٪. وشعرت بالفخر والاعتزاز، لأننا في ذروة الحظر الجائر، حيث كان الجميع يتوقع انهيارنا، تمكننا من تخطي أسوأ بلاء ووباء في هذا القرن وخرجنا من هذا السباق غير المتكافئ كالعنقاء التي تنبعث من الرماد. وتحقق ذلك بعون من الله تعالى وبفضل دعوات عوائل الشهداء وأبناء الشعب الذين سطروا هذه الملحمة بقلوب مليئة بالإيمان وجهود مستمرة ليل نهار.

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