٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:١٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84026460
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مخاطبا أصحاب الإقتصادات الكبرى:

نمكي: إذا انهار النظام الصحي فلن يكون هناك اقتصاد

نمكي: إذا انهار النظام الصحي فلن يكون هناك اقتصاد

طهران/4 أيلول/سبتمبر/إرنا- حث وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، أصحاب الإقتصادات الكبرى بالعالم ألا ينسوا أن في غضون هذه الجائحة، إذا انهار النظام الصحي، وإذا جزع العاملون في القطاع الصحي، وإذا لم يكن هناك دواء ومعدات طبية، فلن يكون هناك اقتصاد أيضا.

وفي مذكرة على صفحته بموقع إنستغرام اليوم الجمعة، كتب نمكي: ألقيت أمس نظرة على الإحصائيات حول تأثير كورونا على إقتصادات الدول. وقارنت اقتصاد بلدنا إيران مع أقدم الاقتصادات والدولة المالكة لأقوى بنية تحتية للرعاية الصحية في أوروبا، أي بريطانيا. ووجدت أن اقتصاد هذه الدولة تقلص بنسبة 25٪ واقتصاد بلدنا الحبيب بنسبة 3.5٪. وشعرت بالفخر والاعتزاز، لأننا في ذروة الحظر الجائر، حيث كان الجميع يتوقع انهيارنا، تمكننا من تخطي أسوأ بلاء ووباء في هذا القرن وخرجنا من هذا السباق غير المتكافئ كالعنقاء التي تنبعث من الرماد. وتحقق ذلك بعون من الله تعالى وبفضل دعوات عوائل الشهداء وأبناء الشعب الذين سطروا هذه الملحمة بقلوب مليئة بالإيمان وجهود مستمرة ليل نهار.

انتهى**أ م د

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