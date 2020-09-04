إيران وروسيا تتشاوران حول إنتاج لقاح مضاد لكورونا في طهران

وفي اللقاء الإفتراضي الذي جمعهما اليوم الجمعة، هنأ السفير الإيراني في موسكو رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي بمناسبة نجاح بلاده في تطوير وإنتاج لقاح كوفيد 19 .

واشار جلالي الى نتائج اجتماعين لمجموعة عمل اللقاحات والأدوية بين معهد "باستور" الايراني ومركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية وأعرب عن أمله في أن تبدأ عملية الإنتاج المشترك للقاح كوفيد 19 على وجه السرعة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ومن جانبه أعرب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن ارتياحه للتعاون الوثيق بين طهران وموسكو، لا سيما في مجال إنتاج لقاح كوفيد 19 وقدم شرحا عن مراحل التعاون الثنائي في مجال الإنتاج الضخم للقاح.

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