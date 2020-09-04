وزير المالية العراقي يزور إيران قريبا

والتقى مسجدي اليوم الجمعة، مع وزير المالية العراقي وبحث معه حول نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق الى طهران والإتفاقات الثنائية المتمخضة عن الزيارة، مؤكدا ضرورة وضع اللمسات الأخيرة عليها والمضي قدما لإدخالها حيز التنفيذ.

وأكد مسجدي وعلاوي خلال اللقاء على ضرورة تجنب الازدواج الضريبي، وتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين.

وتطرق الجانبان الى اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل بين البلدين، فضلا عن تسديد الحكومة العراقية مستحقات بيع إيران الغاز والكهرباء للعراق.

كما أكد مسجدي على إستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشراء فائض العراق من محاصيل الشعير والقمح.

وفي ختام اللقاء، قدم السفير الإيراني في بغداد دعوة رسمية من وزير الإقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد دج بسند، الى نظيره العراقي لزيارة طهران.

من جانبه، أعرب علاوي عن تقديره للدعوة، معلنا عن استعداده لزيارة إيران في القريب العاجل.

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