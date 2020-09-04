ايران تعلن استعدادها لشراء الفائض من القمح والشعير العراقي

وذكر مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" في بغداد، ان "سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد التقى وزير المالية العراقي "علي عبدالامير"، اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية".

وأضاف ان "الجانبان استعرضا خلال اللقاء، النتائج والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له إلى طهران".

كما ناقش الجانبان تجنب اخذ الاموال الضريبية المضاعفة، والتعاون الجمركي ، واتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل بين الطرفين، فضلا عن سداد مطالب إيران لبيع الغاز والكهرباء من قبل الحكومة العراقية.

كما أعلن "مسجدي" خلال الاجتماع استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشراء الفائض من إنتاج الشعير والقمح العراقي.

وتم خلال اللقاء ايضا، تقديم دعوة وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الاسلامية "فرهاد ديجبساند" لنظيره العراقي لزيارة طهران.

من جانبه رحب وزير المالية العراقي "عبدالامير علاوي" بهذه الدعوة ، معلنا استعداده للسفر إلى إيران في القريب العاجل.

انتهى ع ص