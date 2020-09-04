القبانجي يؤكد ضرورة تنفيذ قرار الانسحاب الامريكي وهو قرار رسمي وبرلماني

وذكر مراسل "ارنا" في بغداد الجمعة، ان القبانجي شدد خلال خطاب الجمعة الذي يلقيه افتراضيا، على ان "الانسحاب الامريكي من العراق هو قرار برلماني رسمي يجب تنفيذه".

وفي جانب آخر اشار الى ان "زيارة الرئيس الفرنسي للعراق مرحب بها طالما كانت في دعم سيادة العراق وابعاده عن الصراعات الجانبية، وان العراق ينفتح على الجميع".

وحول بداية الفصل التشريعي للبرلمان العراقي هذا الاسبوع اوضح القبانجي ان "شعبنا ينتظر من المجلس ثلاثة انتظارات، الانتظار الاول اقرار قانون الانتخابات المبكر، والانتظار الثاني سن التشريعات المعطلة، والانتظار الثالث هو السيادة العراقية والمحافظة عليها والتاكيد على كل التشريعات التي تصب في صالح سيادة البلد".

وفي شأن منفصل دعا امام جمعة النجف الاشرف الى عودة الدوام الرسمي الكامل في الدوائر الحكومية ، مبينا ان دوام 25 % لا يحل مشكلة المراجعين وهم يعانون من تعطل وتاخير المعاملات، وقال "ندعو الدوائر للدوام الكامل خدمة للمواطن".

وحول المباحثات الجارية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق اكد "انها مرحب بها ويجب ان تعالج المشاكل العالقة بما يحفظ المصالح الوطنية ومواجهة التحديات المشتركة".

وفيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد لفت القبانجي الى توصية وزارة التربية العراقية بالتعايش مع كورونا في العام الدراسي الجديد قائلا "نحن نامل باعادة النشاط التعليمي في العام الدراسي القادم ويجب ان تعود الدراسة لمجاريها الطبيعية مع الحفاظ على التوصيات الطبية اللازمة".

انتهى ع ص