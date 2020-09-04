غريب آبادي: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسم آفاقا بناءة للعلاقات مع إيران

وفي تصريح للمراسلين اليوم الجمعة، أضاف غريب آبادي، ان هذا التقرير مهم ويمكن تقييمه من بعدين: من الناحية الشكلية، يتناول هذا التقرير تطورات وتقدم العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويشير إلى تفاعل بناء وموضوعي بين الجانبين في هذه الفترة للتوصل إلى رؤية مشتركة وإيجاد حلول للمشاكل.

وتابع: "من حيث المضمون، يرسم هذا التقرير بوضوح آفاقا إيجابية وبناءة في العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تقديم صورة واضحة لحالة التعاون الحالية، والتي من المتوقع أن ترحب بها الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين".

واستطرد بالقول، "يشير هذا التقرير إلى زيارة المدير العام للوكالة الى طهران في 25 و26 آب/ أغسطس، ولقائاته بكبار المسؤولين الإيرانيين، والبيان المشترك بين إيران والوكالة المتمخض عنها الذي صدر بهدف تعزيز التعاون والثقة المتبادلة.

وأشار المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "وفقا لهذا التقرير، تمكنت الوكالة من الوصول إلى أحد الموقعين المطلوبين، ومن المقرر الوصول إلى الموقع الثاني هذا الشهر"، كما رحب المدير العام بالاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأرفق البيان المشترك بالتقرير.

وفي جانب آخر من حديثه، صرح غريب آبادي: ان ايران أثبتت حسن نواياها في التعامل مع المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونتوقع ان يحظى البيان المشترك وتقرير المدير العام بدعم اعضاء مجلس المحافظين والاعضاء الآخرين للوكالة، وأن يعد اجراء اساسيا لوضع المواضيع الثلاثة او الاثنين المرتبطة بالضمانات بين ايران والوكالة الدولية، في الحالة العادية، وذلك من خلال التنفيذ المستقل والمحايد والمهني للاتفاقات والالتزامات.

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