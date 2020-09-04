السفير مسجدي: القيود مازالت قائمة امام الزوار بين ايران والعراق

وكتب مسجدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: ان الحدود بين البلدين كانت مغلقة امام الزوار يومي التاسع من محرم وعاشوراء.

واضاف: ان العبور من الحدود يجري بصورة محدودة جدا مع التزام التوصيات الصحية.

وتابع السفير الايراني: ان الحدود التجارية والرحلات الجوية ستعود تدريجيا في ظل التعاون بين مسؤولي البلدين الى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

واوضح السفير مسجدي بان هذه الاجراءات ستتم مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية.

وكتب السفير الايراني ايضا بانه بحث خلال لقائه وزير المالية العراقي علي عبدالامير علاوي بشان التعاون المشترك بين البلدين، وسلمه دعوة وزير الاقتصاد الايراني لزيارة طهران.

انتهى ** 2342