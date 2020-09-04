٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84026648
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السفير مسجدي: القيود مازالت قائمة امام الزوار بين ايران والعراق

السفير مسجدي: القيود مازالت قائمة امام الزوار بين ايران والعراق

بغداد / 4 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي وجود قيود امام الزوار بين ايران والعراق للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكتب مسجدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: ان الحدود بين البلدين كانت مغلقة امام الزوار يومي التاسع من محرم وعاشوراء.

واضاف: ان العبور من الحدود يجري بصورة محدودة جدا مع التزام التوصيات الصحية.

وتابع السفير الايراني: ان الحدود التجارية والرحلات الجوية ستعود تدريجيا في ظل التعاون بين مسؤولي البلدين الى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا.

واوضح السفير مسجدي بان هذه الاجراءات ستتم مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية.

وكتب السفير الايراني ايضا بانه بحث خلال لقائه وزير المالية العراقي علي عبدالامير علاوي بشان التعاون المشترك بين البلدين، وسلمه دعوة وزير الاقتصاد الايراني لزيارة طهران.

انتهى ** 2342

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