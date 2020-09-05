الرئيس روحاني : لاتعارض بين الصحة والتعليم

وفي كلمة له عبر الفيديو اليوم السبت في مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد قال روحاني ان السنة الدراسية الجديدة سيكون لها طابع مختلف ، فنحن أمام مسؤولية أكبر في انجاز مهمة التربية والتعليم للطلبة هذا العام.
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طهران/ 5 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني إن من الخطأ القول بان الصحة تتعارض مع التعليم وان البيت يتعارض مع المدرسة مشيرا الى ان سلامة الطلبة خلال السنوات الماضية كانت دائما مورد اهتمام مؤسسات التربية والتعليم.
وفي كلمة له عبر الفيديو اليوم السبت في مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد قال روحاني ان السنة الدراسية الجديدة سيكون لها طابع مختلف ، فنحن أمام مسؤولية أكبر في انجاز مهمة التربية والتعليم للطلبة هذا العام.
يتبع..
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