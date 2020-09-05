الرئيس روحاني : لاتعارض بين الصحة والتعليم

وفي كلمة له عبر الفيديو اليوم السبت في مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد قال روحاني ان السنة الدراسية الجديدة سيكون لها طابع مختلف ، فنحن أمام مسؤولية أكبر في انجاز مهمة التربية والتعليم للطلبة هذا العام.

يتبع..