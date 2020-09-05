٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٩:١٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84026858
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ارتفاع إنتاج الأدوية بنسبة 10 بالمائة في البلاد

ارتفاع إنتاج الأدوية بنسبة 10 بالمائة في البلاد

طهران/ 5 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، بلغ اجمالي انتاج ايران من الادوية خلال السنوات السبع الماضية 48 مليارا و700 مليون من انواع الادوية ليسجل نموا بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام 2013.

ووفقا للأرقام، ارتفع إنتاج إطارات السيارات في تلك الفترة بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالعام 2013  وبلغ 231 الف طن.
و تم إنتاج 37 الفا و500 طن من المبیدات النباتیة مما يمثل زيادة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بالعام 2013.
انتهی 3280

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