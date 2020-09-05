ارتفاع إنتاج الأدوية بنسبة 10 بالمائة في البلاد

ووفقا للأرقام، ارتفع إنتاج إطارات السيارات في تلك الفترة بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالعام 2013 وبلغ 231 الف طن.

و تم إنتاج 37 الفا و500 طن من المبیدات النباتیة مما يمثل زيادة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بالعام 2013.

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