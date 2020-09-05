ضبط اكثر من طنين من المخدرات في محافظة اذربايجان الشرقية

واضاف العميد محمدي اليوم السبت لمراسل ارنا ان هذا الكم من المضبوطات شكل زيادة بمقدار 49 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وقال العميد محمدي، انه خلال هذه الفترة تم اعتقال 73 من المهربين في عمليات منفصلة في جميع مدن المحافظة. وتم تسليمهم الى الجهات المختصة.

واوضح العميد محمدي، بان المتهمين كانوا يعتزمون تهريب المخدرات من شرق وجنوب البلاد الى طهران والمحافظات الوسطى.

يذكر أن أفغانستان التي تحد إيران من الشرق تعتبر الدولة الكبرى عالميا من ناحية إنتاج الأفيون. وتشير المعطيات الأممية إلى أن مساحات زراعة الأفيون في أفغانستان ازدادت 4 أضعاف بعد الاحتلال الامريكي لافغانستان.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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