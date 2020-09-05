وزیر الخارجیة السویسری یتفقد الاثار التاریخیة فی اصفهان

وفور وصوله الى اصفهان قام الوزير السويسري بزيارة المعالم التاريخية والسياحية في المدينة حسب برنامج معد مسبقا، ثم اجرى لقاء مع مسؤولي المحافظة وبحث معهم تعزيز التبادل العلمي والثقافي والتقني بين بلاده وايران.

وفي طهران سيشارك كاسيس غدا الاحد في الجلسة الخاصة للاحتفاء بالذكرى المئوية لبدء العلاقات الدبلوماسية بين سويسرا وايران ، كما سيجري يوم الاثنين جولة من محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ان المحاور الاساسية لمحادثات وزير الخارجية السويسري في طهران ستتمثل في التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية فضلا عن القضايا المتعلقة بالقناة المالية السويسرية، وقال، انه تم حتى الآن انجاز عمليتي تبادل عبر هذه القناة، الاولى كانت في شهر شباط/فبراير الماضي للاختبار، والاخرى والتي تعتبر اول عملية تبادل رسمية فقد جرت في شهر حزيران/يونيو، وكلا العمليتين جرى خلالهما نقل أدوية باستخدام الموارد الايرانية لدى سويسرا.

وأعرب خطيب زادة عن تقديره وترحيبه بجهود سويسرا في متابعة هذه القناة المالية، مضيفا انه لو تحررت هذه القناة من الضغوط الاميركية وشملت الموارد الايرانية لدى الدول الاخرى، فإن طهران ترحب بذلك، وان زيارة وزير الخارجية السويسري تمثل فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور بين البلدين لتعزيز فاعلية القناة المالية السويسرية ودراسة الحلول الممكنة لمعالجة المشكلات.

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