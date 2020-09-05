٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84027445
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حجم التجارة الخارجية الايرانية يتخطى 24 مليار دولار خلال 5 اشهر

حجم التجارة الخارجية الايرانية يتخطى 24 مليار دولار خلال 5 اشهر

طهران / 5 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعلنت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية انه خلال الخمسة اشهر الاخيرة بلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد 24 مليار و 600 مليون دولار حيث ان 10.9 مليار دولار كان للصادرات.

وبلغ حجم التجارة الخارجية خلال الخمسة اشهر الاخيرة 52 مليون طن بقيمة 24 مليار و 600 مليون دولار حيث بلغ حجم الصادرات 38 مليون طن بقيمة 10 مليارات و 900 مليون دولار والاستيراد 13.8 مليون طن بقيمة 13.7 مليار دولار .

والوجهات الخمس للصادرات الايرانية غير نفطية خلال هذه الفترة، هي الصين بـ 566 مليون دولار، العراق بـ 441 مليون دولار ، والإمارات بـ 338 مليون دولار، وأفغانستان  استوردت 158 مليون دولار من البضائع الايرانية ، وتركيا استوردت بضائع بقيمة 108مليون دولار.

وأما المصادر الخمسة للواردات الايرانية خلال هذه الفترة، فقد كانت الصين بمبلغ 746 مليون دولار،  والإمارات بمبلغ 707 مليون دولار  وتركيا بمبلغ 297 مليون دولار  والهند بمبلغ 184 مليون دولار والمانيا بمبلغ 125 مليون دولار.

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