5300 شركة قائمة على المعرفة تنشط في البلاد

وقال ستاري اليوم السبت ، في حديث للصحفيين على هامش زيارة حديقة العلوم والتكنولوجيا في أذربيجان الغربية (شمال غرب) إن نشاط هذه الشركات يظهر تحقيق تطورات جيدة في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار إلى قيمة الشركات المعرفية المتواجدة في البورصة وقال: 41 شركة معرفية دخلت مؤسسات البورصة و بلغت اسهم هذه الشركات أكثر من 280 ألف مليار تومان.

وتطرق ستاري الى الإمكانات الجيدة التي تحظى بها محافظة أذربيجان الغربية و قال ان هذه المحافظة مهمة جدًا بالنسبة لنا بسبب موقعها الجغرافي وقربها من تركيا ولديها إمكانات لتصدير السلع.

وقام ستاري بزيارة محافظة أذربايجان الغربية بغية تفقد مراكز الابداع و الشركات القائمة على المعرفة الناشطة في المحافظة وكذلك من اجل الاجتماع مع أكاديميين وكبار المسؤولين المعنيين بنشاط هذه الشركات.

انتهى** 1453