تسجيل 110 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1894 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 384 الفا 666 حالة لغاية الان بينهم 3708 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 332 الفا و131 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 110 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 154 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و355 الاف و152 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453