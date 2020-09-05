رئيس "ISC" : ايران ضمن افضل 20 دولة في مجال البحوث

واضاف دهقاني اليوم السبت في مؤتمر صحفي ان انتاج العلم في ايران شهد نموا كبيرا خلال العقدين الاخيرين وهذا ما بينته المواقع الدولية المرموقة ومنها كلاريفيت و اناليتكس واسكوبوس وكذلك موقع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي حيث تشير الاحصائيات الى نمو انتاج العلم في الجمهورية الاسلامية بشكل مستمر .

وبين دهقاني ان حصة ايران من انتاج العلم في المنطقة خلال عام 2019 بلغ 29% وبالنسبة للدول الاسلامية 20% واشارت وثائق موقع اسكوبوس للاستشهاد المرجعي لعلوم ان 65% من انتاج العلم في ايران تم في ظروف صعبة للغاية خلال الفترة ( 2013 – 2020) .

لفت دهقاني إلى أن عدد المنشورات العلمية المفهرسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قاعدة بيانات (Clarivate Analytics) ISI عام 2019 كان 123، مما يظهر نموا بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2010، حيث كان عدد المنشورات العلمية الإيرانية 36 .

واضاف رئيس موقع الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي ان انتاج العلم في ايران شهد نموا بنسبة 10.8% مقارنة بالعام 2018 .

وبين دهقاني ان ایران برغم المصاعب التي تعانيها تمتاز بنمو علمي كبير وهي ضمن افضل 20 دولة في مجال البحوث العلمية .

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