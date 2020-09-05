وزير الدفاع الهندي يزور ايران غدا

واعلنت وكالة زي نيوز للانباء وصحيفتا "تايمز أوف إينديا" و" إيكونوميك تايمز " ان وزير الدفاع الهندي سيزور يوم غد الاحد طهران لاجراء لقاء مع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي.

وفي تغريدة له اليوم السبت على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي كتب وزير الدفاع الهندي: ساغادر العاصمة الروسية موسكو متوجها الى ايران لاجراء لقاء مع وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي.

وسافر وزير الدفاع الهندي الى روسيا يوم الاربعاء الماضي لحضور اجتماع مشترك لوزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون وكومنولث الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وسيقوم بتوقف قصير يوم غد الاحد في طهران لاجراء اللقاء مع نظيره الايراني في طريق عودته الى بلاده حسبما افادت وسائل الاعلام الهندية.

انتهى*2018