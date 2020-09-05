وزير الخارجية السويسري يصف أصفهان بـ"لؤلؤة الشرق الأوسط"

وفي تغريدة له اليوم السبت، بعد زيارته إلى إصفهان، كتب كاسيس، "زرت مدينة أصفهان، لؤلؤة الشرق الأوسط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف، "الإلمام بثقافة الدول وشعوبها هو الشرط الأساس لإقامة علاقات دبلوماسية جيدة".

ووصل وزير الخارجية السويسري إلى إيران صباح اليوم السبت كما هو مخطط له وقام في البداية بزيارة تستغرق يوما واحدا إلى أصفهان.

وزار صباح اليوم المعالم التاريخية في أصفهان، بما في ذلك ساحة الإمام (نقش جهان) والمعالم السياحية ووالصناعات والحرف اليدوية في هذه المدينة.

وجاءت زيارة كاسيس إلى أصفهان في إطار زيارته التي تستغرق يومين لإيران للقاء المسؤولين في البلاد ومناقشة العلاقات الثنائية، بمناسبة مرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين إيران وسويسرا.

والتقى هو والوفد المرافق له مع أساتذة في جامعة أصفهان للتكنولوجيا في فندق العباسي في أصفهان لمناقشة سبل تعزيز التفاعلات العلمية والثقافية والتكنولوجية بين البلدين.

وتعد جامعة أصفهان للتكنولوجيا مركز تنسيق العلاقات العلمية مع سويسرا، وبعد زيارة وزير العلوم السويسري لإيران عام 2018 ، تقرر أن يقوم الباحثون الإيرانيون والسويسريون بمشاريع مشتركة؛ والتعاون جار بين جامعة أصفهان للتكنولوجيا والجامعات السويسرية في مختلف المجالات.

كما زار وزير الخارجية السويسري كنيسة وانك التي تقع في حي جُلفا المسيحي الأرمني بمدينة أصفهان والتقى المطران سيبيان كاشتجيان، الزعيم الديني الأرميني في أصفهان وجنوب إيران.

كما التقى إيغناسيو كاسيس، محافظ أصفهان، عباس رضائي، وبخث معه في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

ويتوجه وزير الخارجية السويسري إلى طهران بعد ختام زيارته إلى أصفهان، وتبدأ البرامج الرسمية للزيارة في طهران غدا الأحد، وأهمها إجتماع الذكرى المئوية لبدء العلاقات بين البلدين.

وكان صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن المحاور الرئيسية لمحادثات واجتماعات وزير الخارجية السويسري هي التشاور وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وكذلك القضايا المتعلقة بالقناة المالية السويسرية.

انتهى**أ م د