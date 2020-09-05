السفير الإيراني لدى الصين يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين دول طريق الحرير

وفي كلمته التقي ألقاها في حفل افتتاح معرض "العالم الملون" الثقافي الدولي في نسخته الخامسة للدول الواقعة على طول "حزام واحد-طريق واحد"، في بكين، اليوم السبت، هنأ كشاورز زاده التي نظمت هذا المعرض الكبير بعد السيطرة على إنتشار فيروس كورونا، معربا عن أمله في أن تعود العلاقات الثقافية والتجارية بين مختلف البلدان بما في ذلك إيران والصين إلى طبيعتها، بعد إحتواء فيروس كورونا بالكامل وأن يتمكن البلدان من المضي قدما في تطوير تعاونهما الثنائي في جميع المجالات.

ووصف السفير الإيراني في بكين مشروع حزام واحد-طريق واحد بأنه فرصة مهمة للدول الأعضاء فيه وأضاف: ان إيران حريصة على تطوير علاقات شاملة مع الدول الأعضاء في هذا الطريق، بما في ذلك الصين.

وفيما إستعرض الطاقات الثقافية الهائلة التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دعا السفير الإيراني الحضور لزيارة الجناح الإيراني في هذا المعرض.

وذكّر كشاورز زاده بأن إيران تربط بين الشرق والغرب ومن شأنها أن تلعب دورا إيجابيا في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وصرح: بما أن إيران والصين دولتان مهمتان لهما تاريخ طويل من العلاقات الطيبة، من شأنهما تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وكذلك في المواصلات البرية والبحرية والجوية.

ویقام معرض "العالم الملون" الثقافي الدولي برعاية مشتركة من المكتب الإعلامي لبلدية بكين ودار نشر "قمر بكين" بمشاركة الدول الأعضاء في مبادرة "حزام واحد-طريق واحد" في حديقة بكين الأولمبية، حيث يعد هذا المعرض، الحدث الثقافي الرئيسي الأول في الصين بعد تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر العشرة الماضية وهو في غاية الأهمية.

وأقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين جناحا في هذا المعرض، لعرض الطاقات والإنجازات في مجال الحرف اليدوية والفنون الإيرانية للزوار.

كما يعرض الجناح الإيراني، مجموعة منوعة من السجاد والبساط اليدوي، ومصنوعات يدوية خشبية، والزعفران الإيراني، ولوحات السجاد اليدوي.

وفي حفل افتتاح المعرض الذي حضره نائب رئيس الحزب الشيوعي الصيني للشؤون الدعاية والإعلان، ألقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد كشاورز زاده، كلمة أكد فيها على ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية والتبادلات بين الدول الأعضاء في مبادرة "حزام واحد-طريق واحد".

وتم تسمية الثلاثاء، "يوم الثقافة الإيرانية" ومن المقرر أن يتم عزف الموسيقى الإيرانية في هذا المعرض في هذا اليوم.

يذكر، ان معرض "العالم الملون" هو جزء من معرض بكين الدولي الخامس عشر للصناعات الإبداعية (ICCIE) الذي يعد جزءا من معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020 (CIFTIS) الذي بدأ فعالياته منذ يوم أمس الجمعة في بكين.

انتهى**أ م د