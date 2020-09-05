إيران تدعم الحفاظ على الجمهورية ومكتسبات الدستور في أفغانستان

وأصدرت السفارة الإيرانية في كابول بيانا اليوم السبت، أكدت فيه أن سياسة إيران المبدئية تجاه أفغانستان تتمثل في دعم الإنجازات التي تحققت في هذا البلد على مدى العقدين الماضيين.

ويصيف البيان: "ومن هذا المنطلق، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت بشدة إجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وبعد الانتخابات، بذلت قصارى الجهود في سياق تسوية الخلافات التي نشبت بين المنافسين السياسيين وإرساء التفاهم بينهم".

وفي هذه المرحلة الحالية الحاسمة التي بات ملف تشكيل إطار للحوار بين الأفغان بهدف تحقيق سلام دائم في أفغانستان مفتوحا فيها، جاءت زيارة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى كابول انتهاجا للسياسة المبدئية ذاتها المتمثلة في دعم الحفاظ على الهيكل الجمهوري والدستوري، وإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس ورئيس مجلس المصالحة والرئيس السابق ووزير الخارجية بالوكالة ومستشار الأمن القومي وشخصيات سياسية بارزة أخرى في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ونوه البیان إلی أنه تم التأکید في جميع هذه اللقاءات علی ضرورة توحيد الكلمة بين القوی السیاسیة الأفغانیة لحمایة هذه الإنجازات وخاصة حمایة الحقوق الأساسیة لمكونات الشعب الأفغاني والتعایش البناء والسلمي بینهم في المستقبل.

انتهى**أ م د