٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84028061
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وزير خارجية سويسرا: الدبلوماسية العلمية طريق للمزيد من التواصل بين الدول

وزير خارجية سويسرا: الدبلوماسية العلمية طريق للمزيد من التواصل بين الدول

اصفهان / 5 ايلول / سبتمبر /ارنا- اشار وزير خارجية سويسرا ايغناسيو كاسيس الى الظروف الصعبة للحظر وصعوبة الاتصالات بين الدول، معتبرا الدبلوماسية العلمية طريقا للمزيد من التواصل بين الدول في مسار السلام والوئام.

وخلال لقائه مسؤولي جامعة اصفهان الصناعية، اليوم السبت، استعرض كاسيس وجهات نظر وسياسات سويسرا حول التبادل العلمي الدولي، مؤكدا على تنمية الدبلوماسية العلمية بين البلدين.  

كما اكد وزير خارجية سويسرا على مواصلة وتعزيز التعاون العلمي المشترك بين ايران وسويسرا بريادة جامعة اصفهان، مشيدا بالانشطة العلمية الدولية لهذه الجامعة كمرجع للتعاون العلمي بين البلدين.

وكان وزير خارجية سويسرا قد وصل الى اصفهان صباح اليوم السبت وبعد تفقده آثارها التاريخية والثقافية التقى مسؤولي واساتذة جامعة اصفهان الصناعية.

وفي تصريحه بعد تفقده الاثار التاريخية في اصفهان ومنها ميدان الامام (نقش جهان) والمعالم السياحية والصناعات اليديوية، اعتبرها اصفهان احد اقطاب السياحة في ايران والعالم.

وفي ختام زيارته الى اصفهان سيتوجه وزير خارجية سويسرا الى طهران للقاء كبار المسؤولين الايرانيين والمشاركة في حفل مرور مائة عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

انتهى ** 2342  

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