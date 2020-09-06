مساعد رئیس الجمهوریة: عودة النخب العلمیة الی البلاد تضاعفت

وقال ستاري في تصريح صحفي في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران السبت، انه وفقا للتوقعات سيعود 500 من النخب العلمية الايرانية من 200 جامعة رائدة ومرموقة في العالم الى البلاد خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) لتوظيف طاقاتهم العلمية في مسار تقدم ايران.

واضاف، لقد كان متوقعا زيادة خروج النخب العلمية من البلاد خلال فترة تفشي فيروس كورونا الا ان هذا الامر لم يحدث بل على العكس من ذلك فقد ازدادت عودة النخب من الخارج الى البلاد.

واوضح بان عودة النخب العلمية من الخارج الى البلاد بلغت نحو الضعف خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل له من العام الماضي واضاف، ان غالبية النخب العائدة الى البلاد ينشطون في الشركات المعرفية فيما يتم استقطاب البعض الاخر منهم من قبل الجامعات.

يتبع ** 2342