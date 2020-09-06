صادرات ايران عبر جمارك كردستان بلغت نحو 600 مليون دولار

وقال رحماني بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" السبت ان صادرات البلاد عبر جمارك محافظة كردستان بلغت 596 مليونا و 228 الف دولار منذ بداية العام الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان.

واضاف، انه تم خلال هذه الفترة تصدير 756 الفا و 35 طنا بقيمة 319 مليونا و 798 الف دولار عبر جمارك سنندج وسيرانبد وباشماق الى الدول الاخرى.

واشار الى ان صادرات الجمارك الاخرى تجري ايضا عبر جمركي باشماق وبانة قال، ان حجم صادرات سائر الجمارك في المحافظة بلغ 720 الفا و 352 طنا بقيمة 276 مليونا و 432 الف دولار.

واضاف، ان اجمالي الصادرات من جمارك المحافظة بلغ خلال هذه الفترة مليونا و 476 الف طن بقيمة 596 مليونا و 228 الف دولار.

واوضح بان حجم الصادرات من جمارك المحافظة شهد خلال الفترة المذكورة زيادة بنسبة 73 بالمائة من ناحية الزنة وبنسبة 22 بالمائة من ناحية القيمة مقارنة مع الفترة المماثلة لها في العام الماضي.

وصرح رحماني بور بانه تم خلال هذه الفترة ترانزيت 479 الفا و 195 طنا من السلع بقيمة مليار و 15 مليونا و 826 الف دولار عبر جمركي باشماق ومريوان.

انتهى ** 2342