٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84028324
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نمو إنتاج السيارات بنسبة 20٪ في ايران خلال خمسة اشهر

نمو إنتاج السيارات بنسبة 20٪ في ايران خلال خمسة اشهر

طهران/6ايلول/سبتمبر/ارنا- ارتفع حجم إنتاج سيارات الركاب فی ایران بنسبة 20٪ في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم انتاج سيارات الركاب في شركة ايران خودرو لصناعة السيارات نحو 39 في المائة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري (بدأ في 21 مارس 2019).
وافادت العلاقات العامة في شركة ايران خودرو الصناعية اليوم الاحد، انها تمكنت من إنتاج 188 الفا و 223  سيارة الركاب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
واستطاعت شركة ايران خودرو في هذه الفترة أن تسجل زيادة بنحو 171٪ في انتاج السيارات التجارية والثقيلة لتستحوذ على 10.5 في المائة من حصة سوق هذه السيارات.
وتمكنت الشركة من زيادة انتاجها من سيارات الركاب والسيارات التجارية بنسبة 40 بالمائة  في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري حيث بلغ حجم انتاجها 192 الف سيارة في تلك الفترة .

كما انتجت الشركة 32 الف سيارة في شهر اغسطس الماضي لتسجل نموا  قدره 84 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
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