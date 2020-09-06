الامين العام لحزب الله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وتم في اللقاء استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في ​فلسطين​ و​لبنان​ والمنطقة وما تواجهه ​القضية الفلسطينية​ من أخطار خصوصا ​صفقة القرن​ ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب ومسؤولية الأمة اتجاه ذلك. وتم التأكيد على ثبات محور ​المقاومة​ وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه.

واشار بيان حزب الله الى انه "جرى التاكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أسس الايمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون و التنسيق بين الطرفين".

وقد وصل الثلاثاء الماضي رئيس المكتب السياسي ل​حركة "حماس" إسماعيل هنية إلى لبنان، في أول زيارة له منذ 27 عاما وهي تعد الأولى له بعد عودته إلى فلسطين عام 1993.

واستقبل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء اللبناني حسان دياب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق و المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل وعضو المكتب السياسي لحركة امل محمد جباوي.

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