الطاقة الانتاجية لمحطات الطاقة الحرارية تجاوزت 68 ألف ميغاواط

وبحسب تقرير نشره موقع أخبار الطاقة الحرارية اليوم الأحد، أضاف حميد رضا عظيمي ان حوالي 13 ألف ميغاواط اضيفت إلى طاقة محطات الطاقة الحرارية في البلاد خلال حكومة الرئيس روحاني.

وأضاف: بعد تشغيل الوحدة الثانية بقسم الغاز لمحطة دالاهو في كرمانشاه غرب البلاد يوم الخميس الماضي، فأن القدرة الاسمية لمحطات الطاقة الحرارية الإيرانية تجاوزت 68 ألف ميغاواط.

واشار الى إنشاء 578 وحدة توليد للطاقة الحرارية في 127 محطة كهرباء بالدولة حتى الان.

وتابع عظيمي: إن افتتاح مشروع محطة دالاهو لتوليد الكهرباء زاد من عدد الوحدات الحرارية المملوكة للقطاع الخاص والصناعات الكبيرة إلى 378 وحدة وتجاوزت قدرة محطات الطاقة الحرارية المملوكة للقطاع الخاص 46 ألف ميغاواط.

وأضاف مساعد شؤون التخطيط في شركة توليد الطاقة الحرارية: إن 67.7 بالمائة من إجمالي قدرة توليد الطاقة الحرارية في أيدي القطاع الخاص، وتمت إضافة حوالي 12 الف و954 ميغاواط إلى طاقة محطات الطاقة الحرارية في البلاد أثناء نشاط الحكومة الحالية .

وأشار عظيمي إلى أنه في الفترة التي سبقت ذروة الصيف لهذا العام، دخلت أكثر من 1600 ميغاواط من الطاقة الجديدة لمحطة توليد الكهرباء ، وفي إطار برنامج ذروة الصيف العام المقبل، تمت إضافة 310 ميغاواط من الطاقة الحرارية حتى الآن.

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