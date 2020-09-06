فيلمان إيرانيان يتاهلان لمهرجان ويلز السينمائي

وترشح فيلم «أرقص معي يا جهان» للمخرج سروش صحت وإنتاج محمدرضا تخت كشيان و«تسونامي» للمخرج رسول صدرعاملي وإنتاج علي سرتيبي، لجائزة أفضل فيلم روائي طويل من هذه الدورة بالمهرجان.

وسبق لفيلم «أرقص معي يا جهان» الفوز بجائزة أفضل إخراج ودبلوم فخري لأفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي والجائزة الخاصة بهيئة التحكيم من مهرجان آسياباسيفيك، إلى جانب مشاركته في مهرجان تالين الإستوني، كما شارك فيلم «تسونامي» في بعض المهرجانات الدولية وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان ميلانو للأفلام الرياضية.

«ارقص معي يا جهان» من تأليف سروش صحت وايمان صفائي وجاء في ملخصه: «اصدقاء جهانغير اجتمعوا معاً في آخر عيد ميلاد له».

و«تسونامي» دراما رياضية تتناول تحديات الرياضيين في عالم المنافسة، ويروي قصة لاعب تايكواندو يواجه احداث مختلفة في حياته الاحترافية.

ويعتبر «تسونامي» التجربة الاخراجية الأولى لميلاد صدرعاملي وشارك في تمثيله: بهرام رادان ومهرداد صديقيان وعليرضا شجاع نوري ورعنا آزادي ور وفرشته حسيني وعليرضا ورزنده وامير مهدي جوله ومحمدرضا غفاري.

وتتبنى شركة «إير إيماج» توزيع الفيلمين على المستوى الدولي.

وتقام مراسم الاختتام للدورة الرابعة من مهرجان ويلز بشكل أونلاين في 17 سبتمبر الجاري، من مدية نيث في ساوث ويلز البريطانية.

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