زيادة القدرة الانتاجية للنفط الإيراني في الخليج الفارسي

واكد "علي أهوشهر" على زيادة ضمان الإنتاج من خلال تركيب هذه المنصات، وقال ان هذه العمليات تنجز وفقا لمعايير السلامة والمعايير الدولية المتعارفة في قطاع استخراج النفط من البحر، وان المقاولين المعنيين اتخذوا الاجراءات مع الامتثال الكامل لبروتوكولات الصحة والسلامة.

وأضاف ان حقلي هنديجان وبهرغانسر من بين الحقول القليلة التي تجري فيها عمليات تحلية النفط الخام في بداية الإنتاج وفي منصة الإنتاج في حقل بهرغانسر ، وقال ان تركيب هذه المنصات سيوفر زيادة الوصول إلى الآبار وسلامة الآبار بمستوى أعلى من الجودة والأمان بسبب وجود مرافق الآبار المثبتة مثل لوحة التحكم وسلامة الآبار وأنظمة إنذار الحريق وأنظمة التحكم في الآبار والأنظمة الكهربائية .

انتهى** 2344