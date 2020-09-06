٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84028605
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بناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في محافظة فارس

بناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في محافظة فارس

طهران/ 6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن محافظ فارس "عنایت الله رحیمی" عن بدء إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في شمال المحافظة، كونها تتمتع بامکانیات عالیة وتضاريس ملائمة لإنتاج الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.

وأضاف  رحيمي اليوم الاحد أنه ان طاقة مزرعة للطاقة الشمسية ستبلغ  461 ميغاواط و تكلفة المشروع ستبلغ نحو 9.387مليون یورو

وتابع  انه سيتم انتاج  200 ميغاواط من الکهرباء في الخطوة الثانية من المشروع.

و سيتم انشاء مزرعة للطاقة الشمسية في مدينة بوانات على بعد 231 كم شمال شيراز مركز محافظة فارس في جنوب ايران.

يشار الى ان ايران تسعى إلى تحقيق مشاريع في مجال انتاج الطاقة في إطار جهود رامية إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة نظرا لاحتوائها على تضاريس ملائمة لهذا النوع من الطاقة وفي ظل هذه السياسة، اتخذت خلال السنوات الماضية تدابير لزيادة قدرة انتاج الطاقة عبر مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية.

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